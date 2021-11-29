Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре вырос на 7.5%

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре вырос на 7.5% по сравнению с сентябрьским значением, достигнув 125.2.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8%.

По сравнению с октябрём 2020 года индекс снизился на 1.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.