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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре вырос на 7.5%

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре вырос на 7.5% по сравнению с сентябрьским значением, достигнув 125.2.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8%.

По сравнению с октябрём 2020 года индекс снизился на 1.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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