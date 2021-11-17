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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2021 г.Индекс цен производителей Великобритании в октя...
вчера 10:09

Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе увеличился на 1.4% и на выходе увеличился на 1.1%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в октябре увеличился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.8% в сентябре (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.1%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре увеличился на 1.1% после роста на 0.7% в сентябре (пересмотрено с 0.5%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7%.

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