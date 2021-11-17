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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2021 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в о...
вчера 10:03

Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 4.2%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в октябре вырос на 4.2% в годовом выражении после роста на 3.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.9%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в октябре в годовом выражении вырос на 3.4% после повышения на 2.9% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.1%.

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