Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 4.2%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в октябре вырос на 4.2% в годовом выражении после роста на 3.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.9%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в октябре в годовом выражении вырос на 3.4% после повышения на 2.9% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.1%.