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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2021 г.Индекс цен производителей (PPI) США в октябре в...
вчера 16:34

Индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 8.6% в годовом сравнении

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с октябрём 2020 года индекс PPI вырос на 8.6%, что совпало с прогнозом и сентябрьским значением.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с октябрём 2020 года индекс PPI core вырос на 6.8%, как и в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 6.8%.

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