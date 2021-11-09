Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за октябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за октябрь;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь.