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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 8 ноября

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:50 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;

01:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;

01:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

07:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США;

N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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