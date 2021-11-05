Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 8 ноября

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:50 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;
01:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;
01:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
07:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь;
23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США;
N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.