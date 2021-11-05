Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 531 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 531 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 455 тыс.

Данные по числу рабочих мест за сентябрь пересмотрены в сторону повышения до 312 тыс. со 194 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 604 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 400 тыс.

В пояснениях Минтруда отмечается, что в настоящем отчёте представлены результаты двух ежемесячных опросов домохозяйств о статусе рабочей силы, включая уровень безработицы по демографическим характеристикам.

В отчёте NFP также говорится, что в октябре рост рабочих мест произошел по широкому спектру рынка, в том числе заметное расширение занятости наблюдалось в сфере организации досуга и гостеприимства, в сфере профессиональных и деловых услуг, в обрабатывающем секторе, транспортной и складской отраслях. Занятость в сфере государственного образования снизилась.

В частности, на предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 54.4 тыс., в том числе в сегменте транзитного и наземного пассажирского транспорта - на 15.8 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 164 тыс., в том числе в сегменте оказания услуг по проживанию и питанию - на 142.6 тыс. В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 35.3 тыс., в оптовой торговле - расширилось на 13.5 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 46.9 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 17.0 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 100 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 21 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 10 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 12.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 44 тыс. после увеличения на 30 тыс. в сентябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 60 тыс. после расширения на 31 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в октябре увеличилось на 4.9 тыс., в том числе занятость в сфере газо- /нефтедобычи расширилась на 1.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 123 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрём 2020 года число госслужащих выросло на 139 тыс. до 21.98 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.6% в сравнении с 4.8% в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 4.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 255 тыс. до 7.42 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в октябре увеличилось на 359 тыс. до 154.04 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 38 тыс. до 100.45 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 104 тыс. до 161.46 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.6%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 173 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в октябре уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 357 тыс. до 2.33 млн, составив 31.6% от общего числа безработных против 34.5% месяцем ранее и 33.4% в октябре 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 346 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.72 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 279 тыс. до 128.31 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 159 тыс. до 25.91 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 45 тыс. до 4.42 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.3% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в октябре 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 12.1% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.7 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.96 долл против 30.85 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.9%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в октябре увеличилась до 1074.31 долл в сравнении с 1073.58 долл месяцем ранее.