Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре сократилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.7 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.96 долл против 30.85 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.9%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в октябре увеличилась до 1074.31 долл в сравнении с 1073.58 долл месяцем ранее.