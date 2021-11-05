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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2021 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:39

Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре сократилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.7 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.96 долл против 30.85 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.9%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в октябре увеличилась до 1074.31 долл в сравнении с 1073.58 долл месяцем ранее.

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