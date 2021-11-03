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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:38

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.3 млн барр.

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 29 октября, вырос на 3.3 млн барр. и составил 434.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 214.3 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.2 млн барр. и составили 127.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.6 млн барр. и составили 612.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.9 млн барр. и составили 26.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.6 млн барр., запасы бензина сократились на 0.55 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.57 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.882 млн барр.

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