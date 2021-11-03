Объём производственных заказов в США в сентябре вырос на 0.2%

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в августе (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в сентябре на 0.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в сентябре, согласно финальному отчёту, сократился на 0.3% по сравнению с августом, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0.4%.