Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за октябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 58.7 пункта с предварительного уровня 58.2.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом немного быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса PMI Services составило 54.9.