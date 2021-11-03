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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2021 г.Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен ...
вчера 16:47

Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за октябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 58.7 пункта с предварительного уровня 58.2.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом немного быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса PMI Services составило 54.9.

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