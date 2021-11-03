Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 ноября

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;
09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за апрель;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за сентябрь;
15:30 мск: Торговый баланс США за сентябрь;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;
15:00 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.