Курс доллара 69.5526   Курс евро 80.7019  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2021 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 22 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.32 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.53 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.99 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 3.73 млн барр.

Другие новости

сегодня
17:39
QR-код в Системе быстрых платежей невозможно подделать - НСПК
сегодня
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.3 млн барр.
сегодня
17:30
"Яндекс" оценил, какие направления его бизнеса выиграют и проиграют от нерабочих дней
сегодня
17:24
Европа выделит Молдавии 60 млн евро для борьбы с энергетическим кризисом — глава ЕК
сегодня
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
сегодня
16:44
ФАС назвала претендентов на покупку девелопера "Интеко"
сегодня
16:26
Предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак - Патрушев
сегодня
16:21
ФАС назвала претендентов на покупку девелопера "Интеко"
сегодня
15:53
Саммит АСЕАН+3 обсудил проблемы региона, COVID и продовольственную безопасность
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.