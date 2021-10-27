Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.3 млн барр.

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 октября, вырос на 4.3 млн барр. и составил 430.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.0 млн барр. и составили 215.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.4 млн барр. и составили 125.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.1 млн барр. и составили 614.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 3.9 млн барр. и составили 27.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.32 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.53 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.99 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 3.73 млн барр.