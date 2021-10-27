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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре сократился на 0.4%

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.1%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.3% (пересмотрено с +1.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В августе показатель увеличился на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.6%).

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