Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.1%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.3% (пересмотрено с +1.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В августе показатель увеличился на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.6%).