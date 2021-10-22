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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2021 г.Индекс Services PMI США в октябре неожиданно вырос
вчера 17:00

Индекс Services PMI США в октябре неожиданно вырос

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в октябре вырос до 58.2 пункта в сравнении с 54.9 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом более быстрыми темпами, чем в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.3.

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