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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2021 г.Квартальная прибыль и выручка Schlumberger увел...
вчера 16:44

Квартальная прибыль и выручка Schlumberger увеличились

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам деятельности в III квартале 2021 г. составила 550 млн долл или 0.39 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 82 млy долл или 0.06 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.36 долл на акцию по сравнению с 0.16 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании за отчётный период выросла на 11.2% до 5.85 млрд долл в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, прогнозировали, в среднем, прибыль на уровне 0.36 долл на акцию при выручке 5.15 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 0.9%.

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