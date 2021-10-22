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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2021 г.Индекс Manufacturing PMI США в октябре снизился
вчера 16:58

Индекс Manufacturing PMI США в октябре снизился

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в октябре снизился, составив 59.2 пункта против 60.7 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 60.5.

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