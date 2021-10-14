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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:45

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.6 млн

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 октября, сократилось на 36 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 293 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 315 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 329 тыс., пересмотрено с 326 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 10.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 334.25 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 октября, сократилось на 134 тыс. и составило 2.593 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.727 млн с 2.714 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 30.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.738 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 сентября, сократилось на 523.4 тыс. и составило 3.65 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 24.9 млн.

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