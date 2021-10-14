Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 8.6% в годовом сравнении

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с сентябрём 2020 года индекс PPI вырос на 8.6% против прогноза о повышении на 8.7%. В августе годовой PPI вырос на 8.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.6% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с сентябрём 2020 года индекс PPI core вырос на 6.8%, ускорив темпы повышения с 6.7% в августе. Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 7.1%.