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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2021 г.Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре ...
сегодня 15:38

Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 8.6% в годовом сравнении

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с сентябрём 2020 года индекс PPI вырос на 8.6% против прогноза о повышении на 8.7%. В августе годовой PPI вырос на 8.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.6% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с сентябрём 2020 года индекс PPI core вырос на 6.8%, ускорив темпы повышения с 6.7% в августе. Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 7.1%.

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