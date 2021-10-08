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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2021 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:08

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 1.2%

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 1.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.1% в июле (пересмотрено с +2.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.23 в сравнении с 1.32 в августе 2020 года.

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