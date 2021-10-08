Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 194 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 194 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 490 тыс.

Данные по числу рабочих мест за август пересмотрены в сторону повышения до 366 тыс. с 235 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 317 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 445 тыс.

В пояснениях Минтруда отмечается, что в настоящем отчёте представлены результаты двух ежемесячных опросов домохозяйств о статусе рабочей силы, включая уровень безработицы по демографическим характеристикам.

В отчёте NFP также говорится, что в сентябре наблюдался заметный прирост рабочих мест в сферах организации досуга и гостеприимства, профессиональных и деловых услуг, розничной торговле, транспортной и складской отраслях. Занятость в сфере государственного образования сократилась.

В частности, на предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 47.3 тыс., в том числе в курьерских компаниях - на 12.5 тыс., а в авиатранспортном секторе - на 9.7 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 74 тыс. В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 56.1 тыс., в оптовой торговле - расширилось почти на 17 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 12.3 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 18.9 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 60 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 2 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 32 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась почти на 7 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 22 тыс. после сохранения неизменным в августе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 26 тыс. после расширения на 31 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в сентябре увеличилось на 4.7 тыс., в том числе занятость в сфере газо- /нефтедобычи расширилась на 1.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 123 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрём 2020 года число госслужащих выросло на 139 тыс. до 21.98 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре снизился на 0.4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.8% в сравнении с 5.2% в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 5.1%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 710 тыс. до 7.67 млн человек. В отчёте NFP говорится, что оба индикатора по безработным гражданам существенно снизились по сравнению с локальными максимумами, зафиксированными в конце рецессии, наблюдавшейся в феврале-апреле 2020 года. Однако они остаются выше допандемических уровней (3.5% по уровню безработицы и 5.7 млн по числу безработных), зафиксированных на начало февраля 2020 года.

По данным Минтруда, число занятых, согласно опросам домохозяйств, в сентябре увеличилось на 526 тыс. до 153.68 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 338 тыс. до 100.41 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 183 тыс. до 161.35 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.6%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 297 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в сентябре уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 496 тыс. до 2.68 млн, составив 34.5% от общего числа безработных против 37.4% месяцем ранее и 19.8% в сентябре 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 403 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.1 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 591 тыс. до 128.03 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 36 тыс. до 25.75 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 1 тыс. до 4.468 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.5% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 12.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.8 часа, повысившись на 0.2 часа по сравнению с пересмотренным августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.85 долл против 30.66 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.6%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.58% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.6%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре увеличилась до 1073.58 долл в сравнении с 1060.84 долл месяцем ранее.