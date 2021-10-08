Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.8 часа, повысившись на 0.2 часа по сравнению с пересмотренным августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.85 долл против 30.66 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.6%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.58% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.6%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре увеличилась до 1073.58 долл в сравнении с 1060.84 долл месяцем ранее.