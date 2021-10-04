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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за июль;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;

15:30 мск: Торговый баланс США за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;

18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

20:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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