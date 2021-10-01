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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2021 г.Индекс ISM Manufacturing США в сентябре умеренн...
сегодня 17:09

Индекс ISM Manufacturing США в сентябре умеренно вырос

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 61.1 против 59.9 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, при этом более быстрыми темпами, чем в августе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 59.6.

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