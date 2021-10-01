Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (71.0) и составил 72.8.

Аналитики прогнозировали сохранения показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 70.3.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце сентября составил 4.6% в сравнении с 4.7% в начале месяца и 4.6% в августе.