Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за сентябрь пересмотрен в сторону повышения, составив 60.7 против 60.5 в предварительном отчёте.
Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.
В августе значение индекса составило 61.1.