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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2021 г.Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересм...
сегодня 16:50

Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за сентябрь пересмотрен в сторону повышения, составив 60.7 против 60.5 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 61.1.

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