Годовые темпы роста базовой инфляции в США в августе составили 3.6%

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.2%.

Таким образом, в августе темпы роста инфляции в США не изменились по сравнению с 0.3% в июле, но замедлились по сравнению с 0.5-0.6% в июне-апреле.

В годовом исчислении индекс core PCE в августе, как и месяцем ранее, вырос на 3.6%.

Головная инфляция в США (индекс PCE) в августе выросла на 4.3%, ускорив темпы роста с 4.2% в июле.