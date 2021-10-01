Личные доходы американских потребителей в августе увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в августе расширились на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.7%.

Норма сбережений в августе составила 9.4%.