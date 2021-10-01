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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2021 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
сегодня 15:40

Личные доходы американских потребителей в августе увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в августе расширились на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.7%.

Норма сбережений в августе составила 9.4%.

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