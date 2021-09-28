FHFA: Индекс цен на дома в США в июле вырос на 1.4% к июню

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.7% в июне (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 1.5%.

По сравнению с июлем 2020 года индекс вырос на 19.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.