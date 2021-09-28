Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июле вырос почти на 20% в годовом сравнении

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 19.9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 18.5% после его роста на 19.1% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле повысился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.1% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.5% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.