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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2021 г.Индекс потребительского доверия в США в сентябр...
вчера 17:09

Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 109.3 пункта против 115.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сентябрьский показатель на уровне 115.2 в сравнении с первоначально объявленным августовским значением 113.8.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре понизился до 143.4 против 148.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий составил 86.6 против 92.8 в августе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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