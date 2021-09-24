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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2021 г.Продажи новых домов в США в августе выросли на ...
вчера 17:30

Продажи новых домов в США в августе выросли на 1.5% (расширенное сообщение)

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе выросли на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 740 тыс. домов в годовом исчислении.

В июле продажи новых домов составили 729 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 708 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 712 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2020 года продажи новых домов сократились на 24.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 62 тыс. новых домов против 64 тыс. в июле и 61 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 12 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (13 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 390.9 тыс. долл против 390.9 тыс. в июле и 375.7 тыс. в июне. В августе 2020 года медианная цена проданного дома составляла 325.5 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 443.2 тыс. долл против 448.7 тыс. в июле и 432.9 тыс. в июне. В августе 2020 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 386.3 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 378 тыс. единиц против 366 тыс. в июле и 349 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.1 месяца против 6.0 в июле и 6.1 в июне.

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