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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 сентября

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за сентябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за сентябрь;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за август.

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