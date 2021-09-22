Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.5 млн барр.

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 сентября, сократился на 3.5 млн барр. и составил 414.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.5 млн барр. и составили 221.6 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 2.6 млн барр. и составили 129.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.2 млн барр. и составили 619.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 33.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.11 млн барр., запасы бензина сократились на 0.43 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.72 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 1.75 млн барр.