Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 2% (расширенное сообщение)

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе сократились на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.88 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали августовские продажи на уровне 5.87 млн домов.

По сравнению с августом 2020 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 356.7 тыс. долл, повысившись на 14.9% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа составили 1.29 млн доступных покупателям домов, сократившись на 1.5% по сравнению с июлем и снизившись на 13.4% по сравнению с августом 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, что совпало с июльским значением, в сравнении с 3.0 в августе 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в августе, как и в июле, в среднем составил 17 дней (исторический минимум) в сравнении с 22 годом ранее. При этом 87% проданных в августе 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.