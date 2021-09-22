Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 сентября

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за сентябрь, предварительно;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.