ЕЦБ сохранил ключевые ставки и программу QE на прежнем уровне, но решил замедлить темпы покупки активов

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 9 сентября, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция "не достигнет 2% задолго до конца его прогнозного горизонта и останется на этом уровне в оставшуюся часть прогнозного горизонта". При этом ЕЦБ должен быть уверен в том, что "достигнутый прогресс в базовой инфляции устойчив в полной мере, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе". Кроме того, "в переходном периоде инфляция может умеренно превысить целевой показатель".

ЕЦБ сообщил, что покупки активов в рамках программы APP на сумму 20 млрд евро в месяц будут продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ". Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным по APP, в течение продолжительного периода времени после того, как ЕЦБ начнет повышать ключевые ставки. Реинвестирование будет продолжаться "в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо для поддержки благоприятных условий ликвидности и достаточной степени денежной адаптации".

Кроме того, Совет управляющих продолжит покупки активов по временной программе PEPP (экстренная программа помощи в связи с пандемией) на общую сумму 1850 млрд евро. ЕЦБ подтвердил, что покупки активов в рамках PEPP продлятся как минимум до конца марта 2022 года, и будут производиться "в любом случае до тех пор, пока не подтвердится, что фаза связанного с коронавирусом кризиса окончилась".

Вместе с тем Совет управляющих решил замедлить темпы покупки активов в рамках программы PEPP по сравнению с предыдущими двумя кварталами, полагая, что "благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при умеренно более низких темпах покупки". При этом ЕЦБ подтвердил готовность сохранять "гибкость" и изменять объемы покупок как в сторону снижения, так и расширения в случае необходимости. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP, будет производиться "по крайней мере" до конца 2023 года.

Совет управляющих также продолжит обеспечивать достаточную ликвидность посредством операций рефинансирования. ЕЦБ отметил, что финансирование в рамках третьей серии целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO III) остается привлекательным инструментом для банков в поддержку кредитования бизнеса и домохозяйств.

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы убедиться, что инфляция стабилизировалась на уровне 2% в среднесрочной перспективе.