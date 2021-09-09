Число повторных обращений по безработице в США достигло 2.78 млн

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 сентября, сократилось на 35 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 310 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 343 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 345 тыс., пересмотрено с 340 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 16.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 339.5 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 августа, уменьшилось на 22 тыс. и составило 2.783 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.805 млн с 2.748 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 29 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.840 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 августа, сократилось на 255.76 тыс. и составило 11.93 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 30.43 млн человек.