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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за август;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июль;

10:00 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск: Торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

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