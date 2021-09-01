Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.2 млн барр.

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 27 августа, сократился на 7.2 млн барр. и составил 425.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 1.3 млн барр. и составили 227.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.7 млн барр. и составили 136.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.8 млн барр. и составили 34.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.05 млн барр., запасы бензина выросли на 2.71 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.96 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 2.13 млн барр.