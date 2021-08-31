Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до минимального уровня с февраля

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 113.8 пункта против 125.1 месяцем ранее. Индекс опустился к минимальному уровню за период с февраля текущего года.

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 122.9 в сравнении с первоначально объявленным июльским значением 129.1.

Индекс оценки текущей ситуации в августе понизился до 147.3 против 157.2 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий составил 91.4 против 103.8 в июле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.