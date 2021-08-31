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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2021 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в июне вырос на ...
вчера 16:12

FHFA: Индекс цен на дома в США в июне вырос на 1.6% к маю

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июне вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.8% в мае (пересмотрено с +1.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 1.9%.

По сравнению с июнем 2020 года индекс вырос на 18.8%.

По итогам II квартала 2021 года индекс вырос на 4.9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 17.4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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