Курс доллара 73.2781   Курс евро 86.6660  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2021 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 16:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июне вырос более чем на 19%

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 19.1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 17.5% после его роста на 17.0% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне повысился на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.5% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.8% с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Другие новости

вчера
17:09
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до минимального уровня с февраля
вчера
16:58
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в августе снизился
вчера
16:35
Чистая прибыль "Победы" по МСФО в I полугодии - 2,5 млрд руб против убытка год назад
вчера
16:12
FHFA: Индекс цен на дома в США в июне вырос на 1.6% к маю
вчера
16:07
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июне вырос более чем на 19%
вчера
15:29
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов
вчера
15:00
Минфин РФ не готов поддержать введение налогового вычета за аренду жилья - замминистра
вчера
14:39
Российский рынок акций перешёл к снижению вслед за нефтью
вчера
14:00
"ВКонтакте" запускает собственный почтовый сервис
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.