Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июне вырос более чем на 19%

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 19.1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 17.5% после его роста на 17.0% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне повысился на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.5% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.8% с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.