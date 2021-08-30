Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за август;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за II квартал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июль;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за август;

09:45 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

10:50 мск: Изменение числа безработных в Германии за август;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август.