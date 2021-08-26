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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:44

Число повторных обращений по безработице в США достигло 2.86 млн

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 августа, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 353 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 345 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 349 тыс., пересмотрено с 348 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 11.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 366.5 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 августа, уменьшилось на 3 тыс. и составило 2.862 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.77 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.865 млн с 2.820 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 108.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.902 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 августа, выросло на 182.2 тыс. и составило 12.0 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 27.48 млн человек.

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