Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 августа

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июль;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за август;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.