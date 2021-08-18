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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2021 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в и...
вчера 10:05

Индекс потребительских цен в Великобритании в июле вырос на 2%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июле вырос на 2% в годовом выражении после роста на 2.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.3%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в июле в годовом выражении вырос на 1.8% после повышения на 2.3% в июне.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2%.

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