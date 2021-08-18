Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе увеличился на 0.8% и на выходе увеличился на 0.6%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июле увеличился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.5% в июне (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июле увеличился на 0.6% после аналогичного роста на 0.6% в июне (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5%.