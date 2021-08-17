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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2021 г.Объём промышленного производства в США в июле в...
сегодня 16:19

Объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.9%

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июне (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.5%.

По сравнению с июлем 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 6.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 76.1% против 75.4% в июне. Годом ранее - в июле 2020 года показатель составлял 71.5%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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